Napoli: frenata Vrsaljko, spunta De Sciglio

Il Napoli è sempre a caccia di un terzino. Il preferito dei partenopei è sempre Sime Vrsaljko che, però, sta prendendo tempo per aspettare l'affondo decisivo dell'Atletico Madrid. Ora la decisione spetta al croato visto che Aurelio De Laurentiis ha già un accordo di massima con il Sassuolo sulla base di 12 milioni di euro più il prestito di Zapata.



Il presidente degli azzurri non aspetterà ancora molto e sta pensando al piano B. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Mattia De Sciglio. Il terzino del Milan costa 10 milioni e non è più nel mirino della Juve che ha deciso di puntare su Dani Alves. C'è già stato un primo sondaggio con Galliani per capire la fattibilità dell'affare. Sul taccuino del ds Giuntoli c'è sempre Silvan Widmer dell'Udinese che potrebbe essere l'outsider per la fascia.