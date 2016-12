Napoli: fiducia per Maksimovic, per il centrocampo sale il nome di Herrera

Il mercato del Napoli è focalizzato sulla ricerca di un centrocampista e di un difensore. Per la mediana i nomi sono noti: Vecino, Andrè Gomes, Xhaka, Henriksen, Kramer ed Herrera . E proprio nelle ultime ore ha preso quota il nome del giocatore del Porto, già seguito in passato e che costa intorno ai 15 milioni di euro. Per il reparto arretrato, la partenza di Henrique verso il Fluminense apre la strada per l'assalto decisivo a Maksimovic.

Vecino della Fiorentina resta un sogno: dopo aver respinto l'offerta di 10 milioni di euro dell'estate scorsa, il club viola continua a fare resistenza e non ha alcuna intenzione di privarsi del centrocampista uruguaiano. La pista Andrè Gomes resta complicata, con il Valencia che ha appena rispedito al mittente la proposta di 18 milioni di euro: ma i contatti tra il ds Giuntoli e il potentissimo procuratore del portoghese, Jorge Mendes, sono continui. Il dirigente azzurro sta lavorando però con insistenza anche sul fronte Kramer, centrocampista del Bayer Leverkusen duttile e una sicura garanzia. Ma salgono le quotazioni di Herrera del Porto. Capitolo difesa: spiragli su Maksimovic, per cui il Torino chiede 25 milioni. Il Napoli è convinto che alla fine l'operazione si farà. Cairo finora ha sempre detto 'no' e ancora 'no' ma chissà che l'incontro ravvicinato di mercoledì sera in occasione di Napoli-Torino non possa dare una svolta decisiva all'operazione.