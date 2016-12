Napoli, fatta per Pavoletti: c'è anche il sì del giocatore

Quando tornerà - e tutti i tifosi napoletani si augurano che avvenga quanto prima - Arek Milik avrà un nuovo compagno di reparto in attacco: Leonardo Pavoletti. Dopo aver trovato l'accordo con il Genoa, il Napoli ha ottenuto anche il sì del giocatore. Per averlo, il presidente azzurro De Laurentiis verserà al numero uno rossoblù Preziosi una cifra vicina ai 18 milioni. Sarri avrà dunque presto la punta per impostare la rincorsa in campionato e il cammino in Champions.