El Kaddouri potrebbe finire in Turchia. Il giocatore del Napoli, infatti, piace al Trazbonspor e, dato che pare difficile che si possa chiudere con una tra Empoli, Bologna e Cagliari, la pista turca potrebbe rappresentare la pista più concreta. Secondo Il Mattino, però, il calciatore non gradirebbe un trasferimento in Turchia.