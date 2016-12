Napoli, ecco Diawara: ora è ufficiale

Salutato ufficialmente David Lopez, il Napoli dà il benvenuto a Diawara. Una pedina preziosa per Sarri, che ora potrà contare anche sull'ex centrocampista del Bologna per rinforzare la mediana. Inseguito a lungo e nel mirino di diverse squadre, il guineiano ha scelto Napoli per fare il grande salto e dimostrare tutto il suo valore in un top player.