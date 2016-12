Napoli e Milan, sfida per Mammana

Inseguito dalla Fiorentina nell'ultima finestra di mercato, Emanuel Mammana è adesso a un passo dal Napoli . Il giovane difensore del River Plate , classe 1996, ha ammesso di essere pronto a trasferirsi in Italia per vestire la maglia degli azzurri e ha di fatto già detto sì al Napoli. Per questo nelle prossime ore i suoi agenti dovrebbero incontrare Giuntoli . Occhio però anche al Milan : i rossoneri stanno provando a inserirsi nella trattativa.

Mentre infatti Giuntoli e De Laurentiis lavorano per il giocatore, il Milan potrebbe anticipare i tempi e prendere direttamente contatto con il River, che vuole dieci milioni per lasciarlo partire. La cifra è considerata adeguata anche dal Napoli che, nel frattempo, confida di poter abbattere leggermente il costo del cartellino inserendo alcuni bonus nel contratto. Attenzione: l'affare potrebbe se non addirittura dovrebbe andare in porto nel giro di qualche settimana. Sia Napoli che Milan vogliono infatti evitare l'inserimento di altri club che potrebbe far gioco forza alzare il costo.



Ma Napoli-Milan, dicevamo. Adriano Galliani avrebbe già incontrato gli agenti del giocatore negli scorsi giorni e gettato le basi dell'affare. Ora la palla passa al Napoli, che dalla sua ha come detto il gradimento di Mammana anche per via della sicura partecipazione alla prossima Champions. Il Milan, però, è reduce dalla buona riuscita della trattativa con il River con Vangioni. Il canale è insomma aperto e florido. E la sfida a due ha tutta l'aria di poter diventare realmente interessante.