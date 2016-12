Napoli, è Mihajlovic il dopo Benitez: Zenga alla Samp

11:49 - Giro di panchine sull'asse Napoli-Genova, sponda blucerchiata. Rafa Benitez ormai è alla resa dei conti e quasi certamente, dopo l'offerta del West Ham, lascerà l'Italia per tornare in Premier League. Al suo posto, all'ombra del Vesuvio, dovrebbe arrivare Sinisa Mihajlovic, obiettivo principale di De Laurentiis. E la Samp? Walter Zenga è il preferito di Ferrero, ma in lizza ci sono anche Sarri, Donadoni e Mandorlini.

Si prospetta un'estate calda per gli allenatori della Serie A. Il probabile addio di Benitez, infatti, apre nuovi intrecci di mercato anche per le panchine. Rafa vuole la Premier, ormai è chiaro, e difficilmente resterà ancora ad lavorare nel Bel Paese. A Napoli Mihajlovic resta sempre in prima fila per sostituire Rafa e insieme a lui potrebbe arrivare anche Gennaro Gattuso nei panni di vice-allenatore. Se il tecnico serbo lascerà Genova, al suo posto dovrebbe arrivare invece Walter Zenga. L'ex portiere dell'Inter piace molto a Ferrero e ha già dato la sua disponibilità dopo un incontro preliminare con i dirigenti blucerchiati. Se qualcosa dovesse andare storto, però sotto la Lanterna è già pronto il piano B: in lizza Sarri, Donadoni e Mandorlini.



Lontano da Napoli e Genova, invece, anche a Firenze si profila un'estate calda sul fronte allenatore. Il futuro di Montella è ancora tutto da decifrare (si parla anche del Milan). L'Aeroplanino vuole un mercato importante per puntare in alto, ma la società prende tempo e vuole capire se il tecnico è ancora la persona giusta per il progetto viola. Per lasciare Firenze Montella dovrà pagare la clausola rescissoria di cinque milioni e dunque sono i Della Valle ad avere il coltello dalla parte del manico. Ad ogni modo, in caso di rottura, i nomi per la panchina sulla lista dei dirigenti viola sono quelli di Spalletti, Di Francesco e Sarri.