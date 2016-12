Napoli, è fatta per Zielinski: accordo con l'Udinese

L'intesa tra il club di De Laurentiis e l'Udinese è stata raggiunta nel corso di un incontro avvenuto mercoledì sera con Gino Pozzo. Dopo Hysaj, Valdifiori e Tonelli, Sarri ritrova così un'altra pedina importante di quell'Empoli da lui allenato fino a due stagioni fa. Zielinski è un giocatore perfetto per gli ingranaggi del gioco partenopeo: il polacco, bravissimo negli inserimenti, agirà da mezzala nel 4-3-3 ed è un grande investimento per il futuro visto che ha solo 22 anni.



Per l'ufficialità manca solamente il definitivo accordo tra il giocatore e il Napoli, ma non ci saranno problemi. In cambio, oltre a 15 milioni di euro, alla famiglia Pozzo andrà anche Zuniga, che si trasferirà al Watford del nuovo tecnico Mazzari con cui in passato ha ottenuto ottimi risultati in azzurro.