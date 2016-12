Napoli, è fatta per Santon: all'Inter 6 milioni

Dopo Tonelli e Giaccherini, il Napoli sta per chiudere il terzo acquisto dell'estate. Si tratta di Davide Santon, per il quale si stanno definendo gli ultimi dettagli prima della firma del contratto e la conseguente ufficialità. All'Inter andranno circa sei milioni di euro, mentre per il terzino - che nei giorni scorsi è stato a un passo dal Sunderland - è pronto un quinquennale da un milione di euro all'anno.