Napoli: è fatta per Regini

Maurizio Sarri ha finalmente il nuovo difensore, Vasco Regini. Il Napoli ha virato con decisione sul mancino della Sampdoria dopo la difficoltà per arrivare al centrale dell'Empoli Barba: approderà in azzurro in prestito con diritto di riscatto a 2 milioni. Regini è sbarcato alle in tarda mattinata all'aeroporto di Capodichino e poi si è diretto a Castelvolturno per le visite mediche. Si attende a questo punto solo l'annuncio ufficiale.