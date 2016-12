Napoli: è fatta per Gabbiadini

08:27 - E' fatta per l'arrivo di Manolo Gabbiadini al Napoli già a gennaio. Si è infatti chiuso positivamente l'incontro, avvenuto a Roma, tra il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis e il ds Riccardo Bigon con l'agente dell'attaccante Silvio Pagliari. Trovata l'intesa con Samp e Juve, proprietarie del cartellino, ora c'è anche il sì del giocatore, che andrà a guadagnare 2 milioni netti all'anno compresi i bonus. Contratto fino al 2019.

C'è da limare qualche dettaglio, per il resto tutto deciso. Il vertice di mercato tra De Laurentiis, Bigon e il procuratore di Gabbiadini è avvenuto nella sede romana della Filmauro. Sampdoria e Juventus si divideranno circa 12,5 milioni di euro più uno di bonus. Contento Rafa Benitez che ha dato il suo ok all'operazione. Il 23enne è il sostituto di Insigne sulla fascia sinistra, ma può giocare anche da prima punta. Quando lo "scugnizzo" rientrerà dall'infortunio, Gabbiadini potrebbe diventare una valida alternativa a Higuain. Ora si aspetta da lui l'esplosione definitiva dopo le buone parole spese per lui da diversi anni. La Juve ha deciso di mollarlo, ora il Napoli crede in lui.