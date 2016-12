Napoli, due alternative se parte Higuain: Icardi e Bacca

Per Icardi è stata la stessa Wanda Nara a parlare di un interessamento da parte del Napoli. I rapporti tra Maurito e l'Inter sono perlomeno tesi e questo aprirebbe le porte a una cessione. Magari nell'operazione potrebbe finire quel Gabbiadini che da tempo si dice piaccia ai nerazzurri. L'unico vero ostacolo (Juve permettendo) sarebbe l'ingaggio del giocatore, soprattutto per quanto riguarda i diritti di immagine e gli sponsor, da sempre vero punto dolente quando si tratta con de Laurentiis. Anche per questo sembra essere più percorrible la strada che porta a Bacca. Il fututro del colombiano si sta decidendo proprio in questi giorni. Lui stesso ha rivelato l'interessamento di diversi club italiani e il suo desiderio di giocare la Champions League. Il Milan, però, potrebbe cederlo all'estero. Insomma, un incrocio di storie e di trattative, che partono tutte dal futuro di Higuain.