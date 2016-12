Napoli, doppio colpo: Diawara vicino, assalto a Zaza

Napoli scatenato nelle ultime settimane di calciomercato. Mentre sono sempre alla ricerca di uno/due difensori, gli azzurri puntellano il centrocampo con l'acquisto di Diawara , che secondo il Corriere dello Sport sarebbe in dirittura di arrivo, e si fiondano con decisione su Zaza , che ha rifiutato il Wolfsburg e non ha mai nascosto di voler restare in Italia. Per l'attaccante azzurro pronta un'offerta da 21 milioni.

"Preso!", questo il titolo del Corriere dello Sport a proposito dell'affare che riguarda il centrocampista del Bologna. Decisiva, si legge, sarebbe stata una telefonata tra il presidente De Laurentiis e l'ad rossoblu Fenucci, conversazione che avrebbe portato alla fumata bianca. Ora a Castel Volturno si attende soltanto una cessione, che verosimilmente dovrebbe essere quella di David Lopez all'Espanyol o quella di De Guzman al Chievo, per poi portare definitivamente il guineano, oggetto del desiderio anche di Roma e Milan, all'ombra del Vesuvio.

Per quanto riguarda il capitolo attacco invece, definitivamente sfumata la pista Icardi, il Napoli pensa adesso a Simone Zaza, il cui trasferimento al Wolfsburg è saltato (i tedeschi gli hanno preferito il più economico Mario Gomez) e che non hai mai nascosto di voler restare in Italia. De Laurentiis ha fatto una prima offerta alla Juve di 21 milioni, la vicenda Higuain non aiuta nella trattativa, ma di fatto i due club hanno rapporti diplomatici ancora molto solidi. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, se l'uomo che col suo gol lo scorso anno ha distrutto i sogni scudetto del Napoli dovesse accettare il trasferimento in Campania, l'affare potrebbe davvero considerarsi a un buon punto. Zaza guadagna alla Juve circa 1 milione di euro a stagione e il Napoli è pronto a offrirne 1,8 per quattro anni. La Juve dalla cessione del suo attaccante vorrebbe incassare circa 25 milioni e in Italia l'unico ad avere questa possibilità economica al momento è il Napoli; unico freno alla trattativa potrebbe essere il fatto che Marotta non vorrebbe rafforzare una delle concorrenti nella lotta per il titolo.