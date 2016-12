Napoli-Diawara, tutto fatto: 15 mln al Bologna

Ora è fatta: Diawara va al Napoli e nelle prossime ore effettuerà le visite mediche, per poi firmare il contratto e iniziare la sua nuova avventura alla corte di Maurizio Sarri. Al Bologna vanno 15 milioni di euro bonus compresi. Aurelio De Laurentiis batte la concorrenza dei club della Premier League, di Roma e Milan. I rossoneri avevano fatto un timido sondaggio per Diawara , ma le casse sono vuote. Così Sarri avrà un altro rinforzo.

Così dopo qualche settimana di stallo, il Napoli è riuscito a chiudere per Diawara, ormai in rotta col Bologna. Gli emiliani hanno sempre chiesto 15 milioni per questo centrocampista classe 1997 e alla fine l'hanno spuntata proprio i partenopei. Inoltre, a giorni arriverà anche Rog dalla Dinamo Zagabria.