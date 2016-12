Napoli-Diawara, c'è l'accordo. Poi Rog e Maksimovic

Il campionato riparte e il Napoli è pronto a rifarsi il look in extremis. Dopo un lungo tira e molla il ds Giuntoli ha trovato la chiave per convincere Diawara a vestire l'azzurro firmando per cinque anni. Al Bologna andranno 15 milioni di euro più bonus. Dopo i playoff Champions sarà il turno di Rog della Dinamo Zagabria, mentre per Maksimovic l'ultima offerta al Torino è di 28 milioni di euro. Anche per il serbo è attesa la fumata bianca.

Dopo qualche settimana di stallo, la dirigenza partenopea è vicina a chiudere diversi colpi in contemporanea per regalare a Sarri prima della chiusura del mercato una rosa all'altezza. Il primo tira e molla destinato a concludersi è quello con Diawara del Bologna. Per il centrocampista classe 1997, gli azzurri hanno l'accordo col Bologna da tempo ma hanno dovuto fare i conti con i "capricci" del guineano che nel ritiro rossoblù non si è mai presentato. Ora Diawara sembra essersi convinto ad accettare Napoli con la concorrenza di Milan e Roma sbaragliata dalla proposta progettuale di Giuntoli: quinquennale da 800mila euro a salire.



Dopo Diawara sarà il momento di Rog della Dinamo Zagabria che ha chiesto ed ottenuto di aiutare la sua squadra a qualificarsi per la Champions League prima di trasferirsi. Nell'1-1 col Salisburgo ha salutato segnando i propri tifosi e dopo la sfida di ritorno verranno ultimate le pratiche per il passaggio alla corte di Sarri. Iter che potrebbe fare anche Maksimovic. Il difensore serbo ha rotto col Torino e con Mihajlovic, ma Cairo non intende fare sconti a De Laurentiis per il proprio gioiello. Il presidente del Napoli alzerà l'offerta fino a 28 milioni, anche perché preoccupato dalle condizioni di Tonelli. L'ex Empoli, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbe addirittura non essere inserito nella lista per la Serie A a causa dei problemi al ginocchio che ne stanno compromettendo il precampionato.