Napoli, De Laurentiis vuole Montella nel 2015

13:37 - Aurelio De Laurentiis è al lavoro per continaure a costruire un Napoli di alto profilo e per questo ha già scelto l'allenatore per la prossima stagione di fronte alla probabilità - in questo momento molto alta - che Benitez non rinnovi il contratto. Sarà Vincenzo Montella il suo sostituto, anche se sarebbe meglio - per forma - usare il condizionale, considerato che l'attuale allenatore della Fiorentina è sotto contratto fino al 2016.

Ma non c'è solo la clausola che lo libera a fine stagione ad avvicinare Montella al Napoli; c'è anche un rapporto piuttsto sfilacciato con i Della Valle che hanno già individuato il potenziale prossimo allenatore della Fiorentina: Eusebio Di Francesco, attuale tecnico del Sassuolo, molto stimato dalla proprietà viola.