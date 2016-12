Napoli, De Laurentiis: "Riprendere Lavezzi? A fare che?"

16:11 - Lavezzi chiama il Napoli, De Laurentiis replica con una battuta. Nel corso di una trasmissione su Radio Marte, il presidente azzurro è stato protagonista di una telefonata in cui è stato stuzzicato sul possibile ritorno del Pocho dopo le sue parole post Psg-Chelsea. "Riprendere Lavezzi? Ma per fare che... - ha risposto AdL al conduttore camuffato da giornalista - Lui fa benissimo. Ha i soldi, può tornare a Napoli, può comprare casa e viverci".

"Le parole di Lavezzi? Il Pocho non ha detto nulla di nuovo, ha sempre detto che se in un futuro ci sarà la possibilità di tornare a giocare in Italia la prima scelta sarebbe stata Napoli. Detto ciò, bisogna capire se il club partenopeo lo voglia o meno". Contattato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'agente dell'attaccante argentino, Alejandro Mazzoni, è tornato sulle frasi pronunciate dal suo assistito dopo la sfida di Champions League tra Psg e Chelsea. "Tengo a precisare che non stiamo lavorando per portarlo via dal Paris Saint Germain. Lavezzi ha espresso il suo pensiero, l'Italia gli piace ed è risaputo, Napoli in particolare, e sicuramente se tornerà in Italia la prima scelta resterà la città dove ha giocato per tanti anni. Il tutto però non dipende solo dal Pocho: tanto infatti dipenderà dalla volontà di De Laurentiis. Se le strade si incontreranno bene, altrimenti saranno fatte altre valutazioni. Lavezzi è un professionista e i matrimoni nel calcio si fanno sempre in due".