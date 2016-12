Napoli, De Laurentiis: "Non vogliamo Immobile"

"La società sta lavorando per voi - ha continuato il presidente del Napoli rivolgendosi ai tifosi -. Faremo un bellissimo campionato, ma gli acquisti vanno verificati e centellinati. Siamo già molto forti e abbiamo l'attacco più forte d'Europa, non è facile migliorarci, non voglio prendere doppioni. L'ultima offerta che ho fatto è per Tolisso, altissima, molto più di quello che è stato scritto. Ma se il giocatore non vuole venire sono fatti suoi". In azzurro non arriveranno né Lapadula né Immobile, per motivi diversi: "Dobbiamo avere gente innamorata di Napoli, non della squadra. Voglio gente contenta e io al posto di Lapadula avrei fatto lo stesso visto che avrà pensato di non trovare grande spazio visto i campioni che abbiamo davanti. Gli auguro il meglio e dico che ha fatto benissimo a scegliere il Milan".



Diverso il discorso Immobile: "C'è stato un errore da parte dei media spagnoli. Si parlava di Immobile e io come battuta ho detto che l'avrei preso soltanto gratis, ma non l'hanno capita. Immobile è forte ma non va bene per il modo di giocare di Sarri, se mi fosse interessato l'avrei chiesto al procuratore che è lo stesso di Lapadula. Abbiamo già Gabbiadini come vice Higuain". Su Insigne: "Conte deve far giocare tutti, ma Immobile non è una seconda punta e non ha la mobilità di Insigne. Speriamo che giochi contro la Spagna".