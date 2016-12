Napoli, De Laurentiis: "Ho incontrato Benitez, voglio rimanga: ecco il mio progetto" 

16:16 - Stadio, impianti sportivi, giovanili, mercato. Per usare le parole di De Laurentiis "il massimo del massimo". Tutto per convincere Benitez a restare: "Se rimane - ha detto il patron del Napoli a radio Kiss Kiss - sarò l'uomo più felice del mondo. Uno o cinque anni, quanto vuole". Ci sarà il restyling del San Paolo e la squadra sarà potenziata con tre innesti: "Spero si convinca, altrimenti prenderemo un altro tecnico". Sabato la risposta di Rafa.

L'INCONTRO CON BENITEZ E I PROGETTI FUTURI

"Tra me e Benitez - ha raccontato il presidente De Laurentiis - c'è sempre stato un rapporto di stima reciproca ed amicale. E' vero che lunedì ci siamo visti, sono andato da lui ed eravamo soli. E' stato un faccia a faccia per chiaririci su quelle che erano le situazioni di queste prossime partite importantissime per me e per lui. Ognuno ha la voglia, per motivi diversi, di fare il massimo del massimo. Ciò che volevo dire a Rafa è stato che per lo stadio abbiamo convocato gli stessi architetti dello Juventus Stadium, per consegnare il prpogetto di massima al Comune. Dopo di che si passerà al progetto attuativo, poi ci sarà un periodo in cui il Comune darà il via libera. Nemmeno il Sindaco sa cosa succede alle sue spalle. Se loro fossero celeri nel darmi l'ok, potremmo cominciare il 1 marzo dell'anno prossimo, ma anche prima, coi lavori del San Paolo. Per ciò che riguarda il vivaio, ho già trovato una situazione dove ho 8 ettari per costruire dai 4 ai sei campi tra sintetico ed erba per le mie squadre giovanili".



IL MERCATO E GLI INVESTIMENTI

"Sul mercato l'anno scorso abbiamo investito più di 90 milioni in giocatori. Quest'anno abbiamo preso Strinic, Gabbiadini e Koulibaly. Comprare per comprare non lo faccio. Non sono abbonato alla fiera del cretino. Devo badare ai numeri, questo è il primo anno che chiuderemo in rosso. Abbiamo avuto la mancanza della Champions e sono venuti a mancare parecchi milioni. Investirò soldi miei nello stadio, andrò avanti per fare il centro per i giovani per non far andare altrove le forze campane. Se andremo in Champions avremo la possibilità di ossigenarci, ma non c'è bisogno di sostituire Higuain, Gabbiadini, Callejon, Mertens o Insigne. Devo fare tre acquisti mirati. Non mi sembra che ci dobbiamo fasciare la testa.



BENITEZ E LA FAMIGLIA: ADL PENSA A TUTTO

"Gli ho detto che può restare o un anno o altri cinque. Cerca di convincere la tua famiglia, parla con tua moglie e tua figlia. Per loro vivere a Roma, dove ci sono tante scuole inglesi, sarebbe perfetto. Io lo aiuterei in tutto, lui può creare una nuova Liverpool ed io ne sarei felice. Ho sempre avuto lunghi rapporti di lavoro. Lui mi ha detto che deve parlare con la famiglia e mi farà sapere. Se Benitez resta sarò l'uomo più felice del mondo, altrimenti arriverà un altrettanto bravo allenatore e voi sarete felici con me. I tifosi del Napoli devono solo sperare che io non vada via. Poi ho incontrato Bigon che doveva parlare del rinnovo di Maggio, ch'è avvenuto per i prossimi tre anni. Ringraziamo Maggio per tutto ciò che ha fatto e ci siamo fatti questo reciproco regalo".



I FATTI DI TORINO E IL CASO DENIS

"Ci sono stati i guai a Roma di Fiorentina-Napoli, poi gli olandesi a piazza di Spagna. Pensiamo all'Isis cosa potrebbe fare qui. Abbiamo un Ministro degli Interni incapace. Non è colpa dei club che hanno le tasche piene della vostra incapacità di prendere decisioni. Non vorrei stare nei passi di Tosel, uno straordinario giudice. Si trova priogioniero di una Federcalcio che non ha cambiato nulla. L'Atalanta che c'entra? Se gli levo l'attaccante migliore è come se la bollassi per una retrocessione. Appena finisce il campionato andrebbe multato il calciatore e non la società, in modo che la prossima volta, prima di fare l'agguato ci pensi dieci volte e non una. Questi signori vanno colpiti nel denaro. Cosa cambia per Denis? Non cambierà mai. Bisogna colpirli dove loro sono più vulnerabili, sul denaro".