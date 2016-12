Napoli, De Laurentiis ha scelto Spalletti

12:40 - Fosse stato per De Laurentiis, Luciano Spalletti sarebbe già sulla panchina del Napoli, ma il tecnico toscano è legato allo Zenit ancora per i prossimi due mesi. Il patron azzurro, furioso con Benitez per la sua gestione rovinosa, ha realmente valutato il possibile esonero per salvare almeno il finale di stagione, Europa League compresa. Spalletti arriverà in estate e sarà l'uomo che avrà il compito di risollevare una squadra che sta perdendo la sua identità, ma che non andrà snaturata a partire dal modulo, il 4-2-3-1 lo stesso dello spagnolo.

I contatti con l'ex tecnico della Roma in queste ore si sono intensificati e De Laurentiis avrebbe già proposto un contratto biennale - con un'opzione per il terzo - da 3,5 milioni di euro più bonus, più o meno lo stesso ingaggio che percepiva a San Pietroburgo.



Spalletti ha bruciato la concorrenza degli altri tecnici in corsa per il dopo-Benitez proprio per il profilo internazionale. La sua esperienza nelle coppe ha lasciato parecchio in posizioni arretrate altri nomi importanti per la panchina azzurra. Mihajlovic piace: oltre al City sull'allenatore della Sampdoria c'è il pressing del Milan, ma come tecnico finora ha fatto bene soltanto in Italia. Montella sarebbe perfetto, il Napoli sarebbe nelle mani di un napoletano, ma la Fiorentina continua a blindarlo. Di Francesco ha estimatori all'interno della società ma è ritenuto ancora acerbo per una piazza importante com'è quella napoletana.