Napoli, De Laurentiis: "Entro il 31 agosto un colpo di mercato"

L'INTERVISTA DI DE LAURENTIIS A RADIO KISS KISS



NESSUNA TRATTATIVA CON L'INTER

"Non c'è nulla di vero, noi per il momento stiamo cercando di trattare soltanto le uscite che avevamo già ipotizzato e tra queste non ci sono gli attaccanti. Ora stiamo trattando le cessioni di De Guzman, Zuniga e vecchi amori del Napoli come i vari Dumitru ed Edu Vargas per il quale ci sono tre richieste. Per quanto riguardo l'Inter, sono seccato della voci attivate dall'agente di Mertens. Ora vedremo come i miei avvocati potranno agire con questo scellerato di procuratore, ho chiamato l'Inter per chiedere come si permettessero di contattare il mio giocatore e sia Ausilio che Fassone e l'allenatore hanno negato di aver avuto dei contatti diretti. Vi posso garantire che con l'Inter non ci sarà nulla, né in entrata e né in uscita".



MERCATO ANCORA APERTO

"Non si è concluso, faremo ancora qualche innesto fino al 31 agosto. Ora ci concentriamo sulle uscite, non per un discorso economico ma di priorità: giusto per il rispetto dei giocatori. Una sorpresa? Assolutamente sì, con Giuntoli ci stiamo lavorando da due mesi. Ora, ripeto, ci dedichiamo alle uscite per i prossimi 4-5 giorni, adesso abbiamo piazzato Inler dopo 20 giorni".



SERIE A: LA GRIGLIA DI PARTENZA

"Mi piace, il livello è aumentato ma Napoli, Milan e Fiorentina hanno nuovi allenatori. Nulla è garantito pertanto, bisognerà sudare la maglia per ottenere risultati. Di certo sarà un campionato più imprevedibile e intrigante rispetto ai precedenti. Ma siamo troppe squadre, non mi stancherà mai di dirlo. Se fossero 16 le compagini, con meno partite, avremmo tutto il tempo per fare bene il mercato e una preparazione giusta e corretta. Oppure fermarci a gennaio, ma in tutta Europa. Non c'è niente di peggio che fare mercato durante il campionato, ci sono i furbetti e i malumori. Ma i giocatori devono sapere che quando hanno firmato un contratto di 3-4 anni, quello è e quello resta e spetta solo al club decidere cosa fare".



MAKSIMOVIC E CAIRO

"Spara cifre alte quando deve vendere, poi quando si tratta di comprare li valuta pochissimo. Mi è simpatico, come si dice ogni scarrafone è bell'a mamma soja ma c'è un limite a tutto. Maksimovic non vale quelle cifre, è un buon giocatore. Ho ricevuto milioni di sms dai tifosi napoletani che mi esortano a non buttare quei soldi per lui. Poi ricordiamo che è una cosa giocate a Torino con un modulo e un'altra a Napoli con Sarri".