Napoli, De Laurentiis: "Due acquisti a gennaio, forse un terzo per giugno"

"Il mio dovere è rinforzare il Napoli, siamo da sei anni in Europa ma io vorrei restare in Champions qualche volta in più. Purtroppo c'è tanta concorrenza, speriamo di migliorare nonostante questo. In estate in tanti non credevano nelle mie scelte, che invece si sono dimostrate le migliori" ha spiegato De Laurentiis. Che ha poi svelato un retroscena di mercato: "L'altro giorno mi ero innamorato di un calciatore, e mi hanno detto che non ce lo avrebbero dato fino a giugno. E allora ho risposto, prendetelo per giugno! I miei collaboratori mi hanno risposto, 'e l'altro?'. Ho risposto di prenderli entrambi, mica ci fa schifo!".



Sull'abbraccio tra Higuain e Sarri. "Sono rapporti che conosco benissimo, con Gonzalo, suo papà e suo fratello parliamo in continuazione, c'è grande sintonia. Sarri è uno che vive quotidianamente la responsabilità di un lavoro che adora, che per lui è tutto - ha aggiunto -. La sua concentrazione è tale da poter dare il massimo ai calciatori, aver lavorato perchè il Pipita si trovasse a suo agio anche in un gioco che lo favorisse più degli anni precedenti, gli ha creato quella sintonia per cui è bellissimo vedere questo calciatore andare a ringraziare ed abbracciare il suo allenatore".



Higuain si sta guadagnando complimenti e prime pagine dei giornali, ma il numero 1 azzurro non dimentica Gabbiadini: "Vedrete che Gabbiadini appena rientrerà nel gioco farà tantissimi gol, lui è un altro ragazzo formidabile, straordinario e fin troppo educato per il mondo del calcio. Può apparire freddo, ma in realtà è sempre concentrato sulla palla, la vorrebbe divorare".