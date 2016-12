Napoli, dalla Spagna: Callejon firmerà con l'Atletico Madrid

22:38 - Da titolarissimo a uomo qualunque nel turnover di Benitez. La storia a Napoli di José Maria Callejon sta vivendo la parte discendente della sua parabola dopo l'apice toccato nei primi mesi stagionali. Lo spagnolo non segna da gennaio e il divorzio a giugno è sempre più possibile. Anzi, in Spagna lo danno per scontato con l'esterno che avrebbe rivelato ai compagni di aver già accettato l'Atletico Madrid per la prossima stagione.

Il trasferimento, dato per fatto da Cadena Ser e ripreso da Marca, sarebbe il coronamento di un pressing da parte dei Colchoneros che dura dalla scorsa estate quando l'offerta da 20 milioni di euro venne rifiutata dal Napoli. Adesso però con Benitez prossimo al divorzio e il 2015 sottotono, la cessione di Callejon è tutt'altro che difficile, visto anche l'ottimo impatto in azzurro di Gabbiadini. L'agente del giocatore, Manuel Garcia Quillon, ha negato ogni contatto ma i media spagnoli hanno ribadito la volontà del giocatore di giocare agli ordini di Simeone la prossima annata.

IL COMUNICATO DEL NAPOLI

"In merito alla notizia diffusa oggi dall'emittente radiofonica spagnola "Cadena Ser" relative a presunte dichiarazioni attribuite a Josè Callejon, e riprese da altri organi di informazione, il Napoli comunica che questa notizia è priva di qualsiasi fondamento. Lo stesso Callejon, venuto a conoscenza della presunta dichiarazione, ha categoricamente smentito le frasi a lui attribuite, manifestando sconcerto per come si possano inventare simili notizie".