Napoli, dalla Spagna: Benitez può rinnovare per un anno

Oggi non arriveranno particolari indicazioni. In primo luogo perchè il pensiero è alla partita con l'Empoli di stasera - quanto l'accesso alla Champions League possa pesare, in prospettiva, tanto per De Laurentiis che per Benitez è sin troppo facile da intuire - e in second'ordine perché c'è da suppore che anche nel post-partita il tecnico spagnolo non si sbottonerà granché. Qualcosa in più sul suo futuro lo scrivono però i media spagnoli: Rafa vuole la Nazionale, l'accordo di massima con la Federazione spagnola c'è già, dopo gli Europei del 2016 è previsto l'avvicenamento con Del Bosque. Ecco perchè l'ipotesi di un rinnovo per un solo anno o, ancora meglio, la possibilità di un contratto pluriennale con clausola liberatoria a favore della Spagna. Supposizioni o anticipazioni? Ancora due giorni e poi si saprà...