NAPOLI: CRAGNO O CHICHIZOLA PER LA PORTA

Il club partenopeo punta a rinforzarsi in porta. Chiuso il mercato di gennaio in entrata con l'arrivo di Pavoletti, il direttore sportivo Giuntoli inizia a guardarsi intorno per giugno. In estate, infatti, uno tra Rafael e Sepe lascerà il capoluogo campano e, per questo motivo, il Napoli tiene sotto osservazione Cragno del Benevento e Chichizola dello Spezia. Si tratta di due giovani che potrebbero rivelarsi le ottime alternative a Pepe Reina. Lo riporta Il Mattino.