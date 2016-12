Napoli: continua il sogno Gomes, Maksimovic non si molla

Il rinforzo arriverà. Lo ha promesso il presidente del Napoli De Laurentiis nell'ultimo giorno del 2015. I dirigenti azzurri puntano a un centrocampista e a un difensore. Per la mediana il sogno è Andrè Gomes ma al momento il Valencia ha rispedito al mittente un'offerta di 18 milioni di euro. Senza dimenticare Vecino: la Fiorentina fa muro. Per il reparto arretrato il nome su tutti è quello di Maksimovic , per cui il Torino chiede sempre 25 milioni.

Gomes rientra alla perfezione nei parametri fissati da De Laurentiis: il portoghese è classe '93 ed è di sicure prospettive. Al momento il Valencia fa muro ma il Napoli non è disposto ad arrendersi così facilmente. Gli altri nomi per centrocampo sono quelli di Henriksen (Az Alkmaar), Klaassen (Ajax) e Kramer (Bayer Leverkusen). E ovviamente Vecino, ma la Fiorentina non ci sente. A questo proposito, però, secondo il 'Corriere della Sera', il Napoli starebbe pensando a una super offerta di 40 milioni al club viola inserendo nel pacchetto anche il centravanti Nikola Kalinic, che arriverebbe la prossima estate. Per il centrocampo i dirigenti azzurri avrebbero chiesto informazioni anche su Grassi dell'Atalanta. Il club bergamasco avrebbe chiesto El Kaddouri in cambio, ma il marocchino viene considerato incedibile dagli azzurri. Per la difesa Maksimovic è l'obiettivo numero uno ma la cifra pretesa dal Torino è considerata eccessiva.