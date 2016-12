Napoli, Careca a De Laurentiis: "Prendi Tevez"

Il nome di Tevez circola da qualche giorno a Napoli e la piazza sembra gradire. L'avventura dell'Apache al Boca ormai sembra conclusa e forse, visto l'addio a Higuain, è il momento giusto per tentare l'assalto all'Apache. Sulla questione Careca non ha dubbi: "Se De Laurentiis mi autorizza, posso andare domani a Buenos Aires a parlare con Tevez e il suo agente".



"Napoli è una bellissima piazza e i tifosi sono pazzi per la squadra, Carlitos li esalterebbe - ha proseguito -. Tevez erede di Maradona? Diego è sempre il 'Dio', ma sono convinto che l'Apache scriverebbe una pagina di storia nel Napoli perché si sposerebbe bene con il carattere dei napoletani". "Penso che con lui la squadra possa vincere lo scudetto 2016-2017 - ha concluso Careca -. Adesso il Napoli ha una grande disponibilità economica con i tanti milioni incassati per Higuain".