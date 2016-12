Napoli, caccia al sostituto di Insigne: piacciono Giovinco e Lamela

10:23 - Il lungo infortunio di Lorenzo Insigne cambia i programmi del Napoli, che a gennaio tornerà sul mercato per cercare un sostituto. Diversi i nomi sulla lista della spesa di Bigon. Si va da Sebastian Giovinco, chiuso alla Juve dall'esplosione di Morata, a Erik Lamela, vecchio pallino di De Laurentiis. Nel mirino dei partenopei però ci sarebbero anche André Ayew e Paul-Jose Mpoku, entrambi in scadenza di contratto.

Con Insigne fuori almeno cinque mesi, a Castel Volturno si studiano alternative. Mertens avrà la grande chance di dimostrare tutto il suo valore, ma Bigon a gennaio sonderà sicuramente il mercato a caccia di affari. Nelle ultime ore il nome più caldo è quello di Sebastian Giovinco. Per caratteristiche fisiche e tecniche, la Formica Atomica sarebbe il sostituto perfetto di Insigne. Alla Juve non trova spazio e potrebbe decidere di cambiare aria già a gennaio per giocare con maggiore continuità e garanzie.



Ma non è l'unica opzione sulla scrivania di Bigon. Nel mirino del Napoli c'è infatti anche Erik Lamela. L'argentino piace molto a De Laurentiis, ma per portarlo sotto il Vesuvio serve una cifra importante e il suo arrivo potrebbe anche rompere gli equilibri dello spogliatoio. Gli altri nomi accostati al Napoli dopo il ko di Insigne poi sono quelli di André Ayew del Marsiglia e Paul-Jose Mpoku dello Standard Liegi. Entrambi sono in scadenza e potrebbero rappresentare la soluzione low cost. Infine da ambienti partenopei trapelano altre due piste: una porta al 21enne olandese dell'Ajax Davy Klaassen, l'altra al croato Ivan Perisic del Wolsburg, per il quale sembrava già tutto fatto in estate.