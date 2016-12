Napoli, caccia al bomber: offerti 40 milioni per Belotti

Il Napoli tenta l'assalto per Andrea Belotti . Disperatamente a caccia di una punta, gli azzurri hanno inviato a Cairo un'offerta da 40 milioni di euro per l'attaccante. Tanti soldi per il talento più promettente del calcio italiano, ma comunque non abbastanza per Cairo , che continua a puntare forte sul suo bomber e con cui a breve dovrebbe incontrarsi per firmare il rinnovo del contratto con tanto di super-clausola di rescissione.

Orfano di Milik e "spuntato", il Napoli continua dunque a sondare il mercato a caccia di un attaccante di livello. E in attesa di capire l'evolversi della situazione Pavoletti, De Laurentiis ha messo gli occhi proprio su Belotti. L'attaccante granata è l'uomo del momento. Ventidue anni, 10 gol in 11 partite di campionato e tre reti con l'Italia in altrettante gare di qualificazione ai Mondiali del 2018. Numeri da capocannoniere, per cui il presidente del Napoli ha deciso di mettere sulla scrivania di Cairo 40 milioni di euro. Una bella cifra, certo. Ma non abbastanza per Cairo, che diversamente da Mihajlovic pensa invece che Belotti possa diventare un bomber da cento milioni di euro. Alla Higuain, per intenderci.



E così l'assalto azzurro per il Gallo è stato respinto senza mezzi termini. L'attaccante granata, del resto, in settimana è atteso in sede per mettere nero su bianco le intenzioni del club sul suo futuro. In agenda c'è il rinnovo del contratto con l'inserimento di una mega clausola. Gennaio si avvicina e Cairo vuol blindare Belotti.