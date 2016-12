Napoli: c'è Pereyra in rampa di lancio

Viste le difficoltà per arrivare ad Herrera e Witsel , il Napoli ha fatto un sondaggio per Roberto Pereyra della Juventus . L'argentino è in uscita dai bianconeri che chiedono 18 milioni di euro: l'argentino piace a De Laurentiis, ma l'intenzione è quella di chiudere l'affare a cifre più basse. Contatti già avviati e la trattativa potrebbe decollare nelle prossime ore quando arriveranno le risposte del centrocampista dello Zenit e del Porto per il messicano.

Dentro o fuori per Axel Witsel che deve decidere se accettare l'offerta del Napoli, dove potrà giocare la Champions League, o sbarcare in Inghilterra all'Everton. Certa la separazione con lo Zenit San Pietroburgo che si è rassegnato a perderlo a cifre contenute per via del contratto in scadenza nel 2017: accordo fissato intorno ai 15 milioni di euro.



Ancora distante, invece, l'intesa con il Porto per Herrera. Gli Azzurri sono fermi a 23 milioni più 3 di bonus, mentre i lusitani insistono per 27+3 giudicati troppo alti da De Laurentiis che non è intenzionato a fare un altro passo in avanti. Settimana decisiva con i Dragoni che potrebbero "accontentarsi" per via del Fair Play Finanziario.