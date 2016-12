Napoli, blitz di De Laurentiis per Candreva

Il Napoli ha un nuovo obiettivo per il centrocampo: Antonio Candreva . Il presidente De Laurentiis è in contatto in prima persona con il patron della Lazio Lotito per l'esterno da regalare a Sarri, ma l'operazione è legata alla cessione di Gabbiadini . L'esterno viene valutato 23 milioni mentre De Laurentiis ne offre 18, cioè la cifra incassata dall'eventuale partenza dell'attaccante. Candreva è seguito da tempo anche dall'Inter.

Il Napoli sta puntando con decisione all'esterno della Lazio e della Nazionale e - secondo il nostro Paolo Bargiggia - De Laurentiis starebbe trattando direttamente con Lotito per superare l'Inter nella trattativa. I soldi per l'acquisto arriverebbero dalla cessione sempre più probabile di Gabbiadini diviso tra Bologna ed estero. Soprattutto l'estero.



L'Inter non sta a guardare. Candreva è nei piani di Mancini da almeno un anno, e il nuovo corso dirigenziale nerazzurro non ha più i vincoli stretti dei prestiti, oppure quelli degli acquisti finanziati dalle cessioni. Il confronto è aperto, ma è arrivata la smentita di Lotito. Contattato da Radio Kiss Kiss il presidente della Lazio ha tagliato corto: "Non è vero, non è vero, non è vero… quante ca**ate!".