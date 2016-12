Napoli, Bigon incontra l'agente di Dybala

17:26 - Il Napoli ci prova per Dybala. Secondo quanto riportato dal 'Mattino', il ds Riccardo Bigon, approfittando della trasferta degli azzurri a Palermo, avrebbe incontrato l'agente del'attaccante argentino Pierpaolo Triulzi, ex procuratore di Cavani. Una chiacchierata per rendere noto l'interesse del Napoli per il giocatore, sondarne la disponibilità al trasferimento in azzurro e informarsi sul suo prezzo di mercato. Zamparini vuole 40 milioni.

L'occasione era ghiotta e il Napoli l'ha colta al volo. Così il ds Bigon, a margine dell'impegno del Napoli con il Palermo, si è ritrovato con una vecchia conoscenza, Triulzi, che è stato l'agente del Matador. Un faccia a faccia nel quale il dirigente di De Laurentiis ha espresso il reale interesse del club azzurro per il gioiellino Dybala, in rotta con il presidente del Palermo Zamparini per il mancato prolungamento del contratto, in scadenza nel 2016, con i rosanero. La pista è complicata, nonostante i buoni rapporti tra AdL e Zamparini: lunghissima la fila delle squadre interessate al giocatore e soprattutto il costo dell'operazione. Perché di certo c'è che il Palermo vorrà sì evitare di perdere il giocatore a parametro zero ma non ha nessuna intenzione di svendere il talento che ha in casa. Prezzo? Si parla di 40 milioni.