Napoli: Benitez vuole Depay

19:18 - Memphis Depay è l’obiettivo non ancora dichiarato del Napoli per il mercato di gennaio: un’operazione ambiziosa, visto che l’attaccante del Psv è uno dei gioiellini del panorama internazionale, ma necessaria dopo l’infortunio al legamento crociato di Insigne, che con tutta probabilità sarà indisponibile fino a fine stagione. I rapporti tra de Laurentiis e il club di Eindhoven sono ottimi, come dimostra l'operazione Mertens di due estati fa.

L'inizio in questa stagione di Eredivisie di Depay è stato a dir poco esplosivo, con sette reti in otto match di campionato al quale bisogna aggiungere le due reti segnate in Coppa del Mondo con la maglia dell'Olanda, decisive per affondare Australia e Cile. Certamente non sarà una trattativa facile: come fu per Mertens, Cocu si potrebbe anche privare di Depay, ma per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. In più il giocatore chiederebbe uno stipendio da giocatore di prima fascia (si parla di 3 milioni di euro netti a stagione). Questa estate il Napoli ha risparmiato liquidità preziose: Depay potrebbe essere l'acquisto giusto per mettere mano al portafogli.