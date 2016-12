Napoli, Benitez tratta il rinnovo 

13:39 - Il rinnovo di Rafa Benitez entra nel vivo. Nei giorni scorsi, come scrive La Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Napoli ha incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis per iniziare una vera e propria trattativa. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno, si trova bene con l'ambiente azzurro, ma per restare vuole garanzie. Con la qualificazione Champions League serviranno acquisti importanti e un ritocchino all'ingaggio.

Un'apertura importante quella di Rafa Benitez che è sempre più vicino a restare sulla panchina del San Paolo. Nelle prossime settimane ci saranno nuovi vertici per trovare un accordo. Lo spagnolo vuole una squadra allestita per vincere lo scudetto e Adl è pronto ad accontentarlo. A maggior ragione se dovessero arrivare i soldi della qualificazione in Champions League. Servono rinforzi soprattutto in difesa e a centrocampo, mentre l'attacco potrebbe sopportare anche una cessione illustre come quella di Callejon.

In più per mettere tutto nero su bianco il tecnico ha chiesto anche un aumento di stipendio. Attualmente è uno dei tecnici più pagati in Serie A con i suoi 3,5 milioni di euro l'anno, ma la Premier League (Tottenham e Manchester City) gli garantirebbe di più. Così il presidente è pronto a fare un nuovo sacrificio per mantenere Benitez al centro del progetto.