Napoli, Benitez nel mirino del Manchester City 

13:14 - La Premier League chiama, Rafa Benitez risponde? Il tecnico del Napoli è finito nel mirino del Manchester City che a fine stagione darà il ben servito a Manuel Pellegrini. Il Daily Star scrive che lo spagnolo sarebbe in cima alla lista dei desideri dei Citizens davanti a Guardiola e Simeone considerati sogni troppo cari. Benitez sta trattando con il Napoli il rinnovo, ma ha sempre detto di voler tornare un giorno in Inghilterra, questa potrebbe essere l'occasione giusta.

Rafa vuole avvicinarsi alla famiglia che vive a Liverpool e Manchester dista solo 30 minuti... Un ostacolo in più per De Laurentiis che vorrebbe trattenerlo al San Paolo per continuare il progetto avviato tre anni fa. Il presidente partenopeo sarà chiamato anche a un ricco sacrificio economico, non solo per l'ingaggio dello spagnolo che per rimanere vuole diversi rinforzi per la squadra. Quello che gli sceicchi del Mancester City gli offrirebbero a occhi chiusi. Molto dipenderà dalla qualificazione in Champions con gli azzurri.



