Napoli, Benitez: "Con l'offerta giusta potrei provare una nuova esperienza"

13:36 - Resta tutto da decifrare il futuro di Benitez, che dopo due anni di Napoli, secondo molte indiscrezioni, potrebbe lasciare i partenopei a fine stagione. Per il tecnico, da qualche settimana, si parla con insistenza di Psg: "Oggi sono a Napoli e sono concentrato sul Napoli - dice a France Football -, in futuro non so cosa accadrà. Ho allenato in Spagna, Inghilterra ed Italia. Non avrei problemi ad affrontare una nuova avventura in un nuovo campionato".

Quel che è quasi certo, per ora, è che Blanc lascerà il club parigino a fine stagione. Il tecnico francese non è mai riuscito a convincere la dirigenza del Psg: sia a causa dei risultati altalenanti e sia a causa del difficile rapporto con i big della squadra (Lavezzi e Cavani su tutti).



Al posto dell'ex c.t. francese potrebbe dunque arrivare Benitez, che in Francia inseriscono tra i candidati più probabili. Rafa, intanto, nel corso di un'intervista a France Football non esclude nulla: "Non posso prevedere cosa accadrà in futuro, non avrei alcun problema ad affrontare una nuova avventura in un nuovo campionato. Le condizioni? Deve sussistere l'offerta giusta al momento giusto, con la squadra giusta. La Ligue 1? L'ho studiata, è un buon campionato".