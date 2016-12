Napoli, assalto a Kramer: pronti 15 milioni

Il Napoli rompe gli indugi ed è pronto a dare l'assalto a Christoph Kramer, diventato l'obiettivo numero uno per il centrocampo viste le difficoltà ad arrivare ad André Gomes, che il Valencia non ha intenzione di liberare. Come rivelato da Paolo Bargiggia a Calciomercato, in onda su Premium Sport, gli azzurri vogliono mettere sul piatto 15 milioni di euro e confidano nel buon esito dell'affare col Bayer Leverkusen.