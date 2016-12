Napoli: assalto a Herrera, Giuntoli vola in Portogallo

Per continuare a sognare lo scudetto, il Napoli ha nel mirino due grandi colpi De Laurentiis dopo il titolo di campioni d'inverno è uscito allo scoperto: gli obiettivi principali sono Herrera e Maksimovic. Per il centrocampista del Porto servono almeno 30 milioni di euro (la cluasola rescissoria è di 40) e Giuntoli è pronto a volare in Portogallo per convincere lo spagnolo ad accettare l'ingaggio di 2,5 milioni di euro per quattro anni. Un affare non facilissimo e le alternative non mancano: c'è sempre Kramer del Bayer Leverkusen da monitorare e Soriano al momento è più defilato. Tramontata, invece, la pista che porta ad Andrè Gomes.



Da un investimento importante a un altro. Continua il braccio di ferro con il Torino per arrivare al difensore serbo. L'offerta degli azzurri è salita a 20, ma i granata ne vogliono 24.