Napoli, alzata l'offerta per Maksimovic

Il Napoli fa sul serio per Maksimovic e si spinge addirittura fino a 23 milioni di euro più 4 di bonus. Al momento, il Torino fa muro, ma il difensore serbo vuole lasciare i granata e sta spingendo per la cessione. Urbano Cairo se no dovrà fare una ragione. Nel frattempo, Koulibaly va verso il rinnovo nonostante le ricche offerte provenienti dalla Premier League. Aurelio De Laurentiis non vuole cederlo.