Napoli, altro colpo: è arrivato Rog

Altro colpo di mercato per il Napoli che ha ingaggiato Marko Rog. L'ufficialità è arrivata via Dinamo Zagabria che ha pubblicato il saluto del giovane centrocampista: "Il mio futuro è con la maglia azzurra". Il trequartista classe 1995 è già sbarcato in città e ha raggiunto il San Paolo per assistere al secondo tempo del match col Milan. Ora le visite mediche di rito e la firma sul suo nuovo contratto".