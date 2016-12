Napoli, allarme difesa: si stringe per Maksimovic e Caceres

Mentre continua a lavorare su Mauro Icardi (mercoledì è previsto un incontro con gli intermediari dell'argentino), il marcato del Napoli si concentra sulla difesa, dove sono previsti movimenti importanti sia in entrata sia in uscita. Il Chelsea insiste per Koulibaly , il ginocchio di Tonelli preoccupa e così AdL prova a stringere per Maksimovic (ma il Toro continua a fare muro) e sfida Milan e Fiorentina per Caceres .

Essere ancora a caccia di difensori a meno di tre settimane dall'inizio del campionato certamente non fa felice Maurizio Sarri, che fa della cura dei movimenti difensivi uno dei suoi cavalli di battaglia e ritiene il ritiro estivo decisivo per inserire nuovi elementi in quel ruolo. Per di più Lorenzo Tonelli, con il tecnico dal primo giorno di raduno, non si è mai allenato in gruppo a causa di un'infiammazione al ginocchio molto fastidiosa e i cui tempi di recupero sembrano piuttosto lunghi. Se si aggiunge anche che Koulibaly, su cui è sempre forte il pressing del Chelsea e che non ha ancora trovato un accordo con il club per il rinnovo, a gennaio partirà per giocare la Coppa d'Africa, si capisce la necessità del Napoli di deve fare in fretta.

L'obiettivo numero uno, ormai da diverse sessioni di mercato, è sempre Maksimovic, ma nonostante le pressioni del giocatore, che se non venisse ceduto avrebbe intenzione di chiedere un robusto adeguamento agli 800 mila euro garantiti con il rinnovo fino al 2020 dello scorso inverno, il Torino continua a fare muro. In attesa di sviluppi dalla trattativa con Cairo, gli azzurri provano a battere la concorrenza di Fiorentina e Milan per Martin Caceres, svincolato dalla Juve e ancora alla ricerca di una squadra. Qualche settimana fa Daniel Fonseca, agente del giocatore, aveva già incontrato la dirigenza azzurra a Castel Volturno, ma le parti non avevano raggiunto un accordo per le richieste giudicate troppo alte di Caceres, che chiedeva 3 milioni a stagione. Ora però lo scenario è cambiato: il giocatore ha sensibilmente abbassato le proprie pretese e presto potrebbe esserci un nuovo incontro. L'ultimo nodo da sciogliere nel reparto arretrato riguarda Albiol: lo spagnolo ha il contratto in scadenza, ha ricevuto una ricca proposta per il prolungamento ma per ora l'accordo non è stato raggiunto e il Valencia è alla finestra. Così come lo è il Napoli per Lindelof, centrale del Benfica che piace molto a Sarri: se non dovesse arrivare Maksimovic, AdL potrebbe anche decidere di pagare la clausola di 30 milioni al club portoghese.