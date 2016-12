Napoli, agente Maggio: "Rinnovo? Vedremo più in là. Parliamo con l'Inter"

18:54 - Il futuro di Christian Maggio al Napoli è tutto da scrivere. L'esterno difensivo è in scadenza a giugno ed è libero di accasarsi ovunque, ma la priorità resta l'azzurro: "Abbiamo parlato con la società ma non è stato deciso nulla - ha dichiarato l'agente Massimo Briaschi -. Vedremo se ci saranno le condizioni per prolungare, vorrebbe giocare da titolare". In corsa c'è l'Inter: "Ci siamo parlati, ma vedremo più avanti".

Il procuratore dell'esterno ha svelato i retroscena a Radio Crc: "Christian sta disputando un bel campionato. E' alla sua ottava stagione al Napoli, sta bene e nel caso gli si proponesse un prolungamento vorrebbe ovviamente giocare da titolare. Non credo che se il Napoli si muovesse in tal senso lo farebbe per riconoscenza, ma al momento è tutto fermo e non abbiamo fissato alcun incontro per parlarne. Valuteremo le condizioni più avanti". Qualche approccio esterno però c'è stato, come quello dell'Inter: "Non posso dire niente. Con i nerazzurri ci siamo parlati e nelle prossime settimane approfondiremo il discorso. Certo che per Maggio il Napoli ha una corsia preferenziale perché la maglia azzurra ce l'ha stampata addosso".