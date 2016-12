Napoli, agente Hamsik: "C'è il 50% di possibilità che resti"

In un'intervista rilasciata a Pluska.sk l'agente di Hamsik non ha escluso nessuno scenario pur confermando l'amore dello slovacco per il club azzurro: "Dopo il gol alla Russia mi hanno chiamato in molti, ma Hamsik è un profilo apprezzato in Europa a prescindere dall'Europeo. Sono club importanti, ma non dirò altro. Il prezzo di Hamsik si aggira tra i 32 e i 35 milioni di euro e nel mercato tutto è possibile, c'è sempre il 50% di possibilità che un giocatore resti o vada via. Marek si è sempre identificato nel Napoli e non è un piccolo club, dimostrando di voler restare. Ma nel mercato non si sa mai e vedremo cosa accadrà".