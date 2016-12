Napoli, affondo con il Lione per Tolisso

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, di giocatori in grado di elevare il tasso tecnico a disposizione di Sarri. Il nome nuovo, secondo il quotidiano l'Equipe, è quello di Corentin Tolisso, talentuoso centrocampista 22enne reduce da un'ottima stagione con il Lione. Il presidente De Laurentiis non ha perso tempo e avrebbe messo sul piatto della bilancia 16 milioni di euro per convincere i francesi, restii alla cessione.