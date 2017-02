NAPOLI, ADL: "IBRAHIMOVIC? MAGARI COME ALLENATORE..."

Ibrahimovic in azzurro. Un sogno. Possibile. Ne parla il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: un'ammissione, un progetto, un piccolo bluff: Ibrahimovic? Ci siamo incontrati a Los Angeles quest'estate, ho trovato, al di là del calciatore, un uomo rilassato, straordinario, disteso coi suoi familiari. In futuro al Napoli... come allenatore. Da giocatore? Chi vivrà vedrà. Mi piacerebbe ma ha già una certa età. Il nostro pubblico è esigente ed è giusto che sia così".