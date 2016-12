Napoli, AdL dà il benvenuto a Rog: "Ora il centrocampo è tra i più completi"

Marko Rog è ufficialmente un giocatore del Napoli. A dare il benvenuto al croato, che ha assistito al secondo tempo della sfida contro il Milan, è stato il presidente De Laurentiis via Twitter: "Un acquisto che arricchisce un centrocampo ora tra i più completi possibili, che darà alla sapiente mano di Sarri la possibilità di utilizzare più moduli, passando da un centrocampo a 3 a un centrocampo a 2 a seconda delle squadre in Italia e in Europa".