Napoli, AdL blinda Higuain: 6,5 milioni fino al 2020

Come riporta il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha rotto gli indugi, toccando le corde giuste di Higuain (promettendogli un ruolo da Maradona del Terzo Millenio) e ovviamente mettendo mano al portafoglio. Conti alla mano, ventisei milioni di euro netti per i prossimi quattro anni, un esborso lordo per il club di circa 52 milioni. Per il sogno scudetto, il Napoli non può fare a meno del Pipita, reduce dalla migliore stagione in carriera.



De Laurentiis ha fatto così tutto quanto nelle sue possibilità e l'unica minaccia per il Napoli e i suoi tifosi è rappresentata dalla clausola di rescissione da 94 milioni e 736 mila euro. L'Atletico Madrid ci ha provato, offrendo Kranevitter e 60 milioni, ma non ha trovato interlocutori. Solo tantissimo cash, quindi, potrebbe separare le strade di Napoli e Higuain.