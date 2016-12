Napoli, accordo per Pjaca: ma il giocatore dice no

Dopo l'Inter, è il turno del Napoli. E la storia è, se non altro, curiosa. Questi i fatti: i nerazzurri prima e il Napoli oggi hanno contattato la Dinamo Zagabria per portare in Italia Marko Pjaca , talento classe '95 che tanto bene ha fatto anche in questi Europei. Entrambi i club hanno trovato l'accordo con la società croata ma entrambi hanno poi dovuto fare i conti con Pjaca e Naletilic, il suo agente, che hanno rispedito l'offerta al mittente e rifiutato la proposta. Perché? Intanto perché il giocatore è pronto ad approdare nella nostra Serie A solo in caso di chiamata di Juve o Milan. Quindi perché Naletilic , e di conseguenza in qualche modo anche Pjaca, non è in buoni rapporti con la Dinamo Zagabria e non ha quindi alcuna intenzione di andare incontro alle necessità del club. Quali esse siano.

Ma andiamo con ordine e partiamo dall'Inter. Non più tardi di una settimana fa era circolata la voce di un accordo tra i nerazzurri e la Dinamo per Pjaca. Addirittura si era parlato di visite mediche già programmate per oggi all'Humanitas di Rozzano. La notizia era assolutamente fondata perché in effetti l'accordo tra le due società c'era davvero. Mancava, però, il via libera del giocatore che, dal canto suo, ha smentito ogni accordo nel giro di qualche ora.



Stessa situazione, in qualche modo, con cui ha dovuto fare i conti il Napoli. La notizia è freschissima: Giuntoli chiude con la Dinamo Zagabria per Pjaca e Rog - altro giovane di grande talento - per la cifra totale di 25 milioni. Operazione a sorpresa, perfetta, impeccabile. Quasi. Perché anche questa volta manca il sì di Pjaca e, anche questa volta, Pjaca ringrazia e rifiuta. Niente da fare dunque, in attesa del prossimo colpo di scena, e solamente due squadre realmente in corsa. La Juve, da una parte, con la Champions. E il Milan dall'altra. Naletilic ha da tempo un ottimo rapporto con Galliani e i rossoneri sono pronti a costruire la squadra attorno a Pjaca. Solo che ancora il Milan non può chiudere. Deve conoscere il suo futuro, passare attraverso la cessione del club, valutare. Per questo il giocatore ha preso tempo. Poi deciderà, ma le carte sono solo due. Milan o Juve, nessun altro.