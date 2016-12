Napoli, accelerata per André Gomes

Napoli scatenato sul mercato. De Laurentiis vuol puntare in alto e ha deciso di regalare a Sarri alcuni giocatori importanti per rinforzare la rosa. E il primo nome sulla lista è quello di André Gomes . I partenopei hanno deciso di dare un'accelerata alla trattativa e hanno chiamato l'agente del giocatore Jorge Mendes . Chiudere l'affare non sarà facile, vista la cifra pagata dal Valencia per il giocatore (15 mln) e la clausola da 100 mln , ma il colpo sembra possibile.

Viste le doti tecniche e fisiche del calciatore, Giuntoli ritiene Gomes l'elemento perfetto per il centrocampo di Sarri. Il problema resta la trattativa col Valencia, ma con una cifra intorno ai 17 milioni si potrebbe chiudere con il club spagnolo. La trattativa è avviata e lo dimostrano i contatti sempre più fitti con l'agente Jorge Mendes per capire le intenzioni del giocatore.

Nel frattempo, comunque, i dirigenti partenopei battono anche altre piste per la mediana. In particolare, oltre a Vecino, vecchio pallino di Sarri, nel mirino del Napoli sono finiti Zielinski, Klaassen dell'Ajax (che però potrebbe arrivare a giugno), e soprattutto il norvegese Henriksen dell'Az Alkmaar (13 gol tra Eredivisie e coppe) per cui De Laurentiis è disposto a spendere una cifra intorno ai 7 milioni di euro.



Quanto invece alla difesa, oltre che su Rugani (offerti 25 mln alla Juve, che ha rifiutato), per puntellare il reparto gli azzurri hanno messo gli occhi su Maksimovic. Cairo ha già comunicato che non intende cedere il centrale per meno di 18 milioni e l'affare potrebbe andare in porto se l'assalto al giovane bianconero non andasse a segno.