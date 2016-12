Napoli: a gennaio arriva Leandrinho, il nuovo Bebeto

C'è il primo acquisto del Napoli per il mercato di gennaio. Si tratta di Leandrinho, 18enne attaccante brasiliano del Ponte Petra, che ha vinto il titolo di capocannoniere al Mondiale Under 17. Per lui è pronto in contrattro quinquennale e de Laurentiis sborserà una cifra attorno al mezzo milione di euro. Una scommessa per il futuro, insomma, che conferma come anche il Napoli stia seguendo la strada tracciata dalla Juve iniziando a puntare sui giovani.